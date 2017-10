Engelse leerkracht had maandenlang een affaire met haar leerling (15)

Tropisch storm zwelt aan tot orkaan: VS zet zich schrap

18:28 In de Verenigde Staten zetten ze zich schrap voor orkaan Nate, die intussen is uitgegroeid tot een orkaan in de eerste categorie. De verwachting is dat de orkaan nog verder in kracht toeneemt tot categorie twee. Dat komt neer op windsnelheden tot 175 kilometer per uur en grote kans op zware schade.