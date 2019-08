Engeland rouwt om pasgetrouwde agent die tijdens dienst bruut werd doodgereden

Politici, agenten en tv-persoonlijkheden hebben zich in Engeland bedroefd uitgesproken om de dood van de 28-jarige politieagent Andrew Harper. De agent was kortgeleden getrouwd en zou volgende week op huwelijksreis gaan. Hij werd tijdens zijn dienst doodgereden.

Harper was donderdagavond aan het werk toen hij een oproep kreeg dat er in een plaatsje net buiten het dorp Sulhamstead, ten westen van Londen, een inbraak aan de gang was. Hij ging er met een collega op af en stapt om nog onbekende reden uit zijn dienstauto de straat op. Daar wordt hij frontaal aangereden door een van de inbrekers. Zijn collega probeert hem nog te reanimeren, maar het mag niet meer baten. Hij sterft op straat.

„Andrew is op een onbewaakt ogenblik aangereden en meegesleurd door de auto”, is de verklaring van een politiewoordvoerder. ,,Wat er precies gebeurd is, wordt op dit moment uitgezocht.” Het bureau is in rouw en heeft de vlag halfstok gehangen.

In het onderzoek naar de dood van de jonge agent zijn tot nu toe tien verdachten gearresteerd. Ze variëren in leeftijd van 13 tot 30 jaar. De politie behandelt de zaak als een moordzaak.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op de plek van de aanrijding. © AP

In Engeland wordt bedroefd gereageerd op de dood van de agent, die zijn pasgetrouwde vrouw Lissie achterlaat. Premier Boris Johnson schrijft op Twitter dat hij ‘totaal geschokt’ is door de dood. ,Zijn dood is een krachtige herinnering aan het feit dat politieagenten in het hele hele land elke dag hun leven op het spel zetten om ons land veilig te houden”, schrijft hij. Ook

Jeremy Corbyn van de Labour-partij reageerde met eerbetoon aan de ‘ongelooflijke dapperheid van de Britse politieagenten’. De Engelse voetbalclub Reading zal morgen hun wedstrijd tegen Cardiff beginnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de agent. De familie van Andrew heeft online een condoleanceregister geopend.

In diverse ontbijtshows en andere Britse talkshows is de dood van de agent en het gevaar dat agenten lopen vandaag een veelbesproken onderwerp.

