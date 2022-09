Energiezuinig Berlijn kiest voor donker en kou: ‘In crisistijd moet je leren Umdenken!’

Zodra de schemer invalt in West-Berlijn, gaat een van de meest iconische gebouwen van de Duitse hoofdstad geleidelijk aan op in het donkere decor. Alleen de klok van de Gedächtniskirche springt er nog uit. De Berlijnse kerkruïne wordt, net als tweehonderd andere historische gebouwen en bezienswaardigheden, ’s avonds nauwelijks meer verlicht.

,,Ik vind de energiebesparende maatregelen een goede zaak’’, reageert Christoph Spanier. De Duitser organiseert op donderdagmiddag een evenement voor de Nike-winkel aan de verderop gelegen Tauentzienstrasse, in het verlengde van de beroemdste winkelstraat Kurfürstendamm. ,,Het gasverbruik moet tenslotte omlaag.’’

Deuren dicht en koud water

Per 1 september mogen winkels in Duitsland de deuren overdag niet langer openhouden. De thermostaat op kantoren is begrensd op 19 graden. Grote zalen, foyers en vloeren in openbare gebouwen blijven koud. En alleen ziekenhuizen, scholen en kinderopvang beschikken nog over warm water. De maatregelen zijn landelijk van kracht voor minstens zes maanden. Het ’s avonds niet meer verlichten van gebouwen is al in juni ingevoerd.

De meeste Duitsers hebben begrip voor het rigoureuze besluit, waarmee de bondsregering en deelstaten dit jaar tussen de 2 en 2,5 procent gas hopen te besparen. Toch klinkt er ook kritiek. Dennis, medewerker bij schoenenwinkel Snipes, vindt dat de regering het onheil over zichzelf heeft afgeroepen.

,,De Energiewende, de transitie naar hernieuwbare energie, is al ruim tien jaar bezig. Duitsland had veel eerder moeten stoppen met Russisch gas, maar wachtte totdat het door de Oekraïne-oorlog niet anders meer kon’’, verklaart de dertiger. De Duitse winkelbranchevereniging HDE is vooral kritisch over het effect van de maatregelen. ,,Met etalageverlichting zorgen we vooral ’s nachts voor veiligheid en sociale verantwoordelijkheid in steden’’, zegt voorzitter Stefan Genth in de dagbladen van Funke Mediengruppe.

Ongure types

Silke, een Berlijnse vijftiger die samen met haar dochter aan het winkelen is, zegt zich overdag wel veilig te voelen in de mensenmenigte, die van de Gedächtniskirche richting de Tauentzienstrasse wandelt. ,,Maar als de lichten ’s avonds helemaal uit zijn, ben ik hier liever niet. Er lopen dan veel ongure types rond.’’

Op een kleine kermis voor de Gedächtniskirche draait een geblondeerde vrouw, die niet met haar naam in de krant wil, bij het zaakje Roden BBQ’s een paar braadworsten om. ,,Het probleem is dat mensen bepaalde zaken niet accepteren’’, zegt ze breed glimlachend. ,,In crisistijd moet je leren Umdenken!’’