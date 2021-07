Emoties lopen hoog op bij begrafenis vermoorde president Haïti: traangas en schoten

videoMet veel rumoer is in Haïti de vermoorde president Jovenel Moïse begraven. De emoties liepen hoog op. Woedende demonstranten, die de autoriteiten verantwoordelijk houden voor zijn dood, raakten slaags met de politie. Er werd met traangas geschoten.

President Jovenel Moïse werd op 7 juli in zijn eigen woning doorgeschoten door buitenlandse huurmoordenaars. Zijn vrouw raakte zwaargewond.

Het lichaam van Moïse werd vanochtend overgebracht naar het familielandgoed in zijn geboorteplaats Cap-Haïtien. Nog voor de besloten begrafenis begon, liepen de emoties hoog op. Een man wikkelde zichzelf in een grote Haïtiaanse vlag en schreeuwde bij de kist: ,,We moeten vechten en gerechtigheid krijgen voor Jovenel!” Een man naast hem riep: ,,Jovenel stierf groots! Hij stierf voor mij en voor de rest van het land. We zullen niet terugdeinzen.”

Gerechtigheid

De emoties liepen ook bij Martine Moïse, weduwe van de president, hoog op. ,,Gerechtigheid, gerechtigheid!’' riep ze toen ze naar de kist op het podium liep.

De kist met daarin het lichaam van de vermoorde president Jovenel Moïse

Ze droeg een mondkapje met een foto van haar man. Haar rechterarm zat in een mitella vanwege de verwondingen bij de aanslag. Ze legde haar linkerarm op de kist, bracht haar hand naar haar hart en barstte in tranen uit toen hun drie kinderen bij haar kwamen.

Rond de ceremonie was zware beveiliging ingezet vanwege de gewelddadige protesten afgelopen weken en de angst voor een politieke crisis. Aanhangers liepen met een groot portret van Moïse rond, ze droegen T-shirts en petjes met zijn foto.

Martine Moise arriveert bij de begrafenis van haar man

Toen de uitvaart begon, raakten buiten het landgoed honderden woedende demonstranten slaags met de politie. Het gejoel overstemde de muziek en toespraken.

Traangas

Tijdens de plechtigheid klonken volgens getuigen buiten het landgoed schoten en werd traangas afgevuurd op demonstranten. De zwarte rook bereikte ook het landgoed. Amerikaanse vertegenwoordigers en andere hoogwaardigheidsbekleders werden in allerijl naar hun wagens gebracht.

De boosheid richtte zich op de Haïtiaanse autoriteiten en functionarissen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Moïse. ,,Waar was de politie op de dag van de moord?‘’ riep een demonstrant.

Aanhangers van president Jovenel Moise houden de regering verantwoordelijk voor de moord

Vooral de nationale politiechef León Charles moest het ongelden. Demonstranten schreeuwden leuzen naar Charles. ,,Je hebt geen maatregelen genomen om Jovenel te redden! Je hebt bijgedragen aan zijn moord!’ riep een vrouw.

Een ander reip dreigend: ,,Je moet nu vertrekken of we halen je na de begrafenis!”

Machtsstrijd

Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 verdachten opgepakt voor de moord, onder wie 18 voormalige Colombiaanse soldaten. De politie zoekt meer verdachten, waaronder een voormalige rebellenleider en een ex-senator.

De moord op Moïse heeft een van de armste landen ter wereld in een grote crisis en machtsstrijd. ,,Dit is iets dat in ons geheugen gegrift zal staan”, zegt inwoner Pedro Guilloume. ,,Laat alle Haïtianen solidair zijn.”

Enkele dagen geleden is Ariel Henry benoemd tot premier. Dat moet een eind te maken aan de machtsstrijd die losbarstte na de moord. Henry was door Moïse al benoemd, maar nog niet officieel geïnstalleerd. Hij belooft een voorlopige eenheidsregering te vormen, tot nieuwe verkiezingen zijn gehouden.

In de dagen voor de begrafenis waren er al gewelddadige protesten, zoals hier in Cap-Haïtien

In de aanloop naar de begrafenis was het in de noordelijke kuststad Cap-Haïtian al onrustig. Donderdag waren er gewelddadige demonstraties. Mannen schoten in de lucht en blokkeerden wegen met brandende autobanden.

Herinneringen

Een priester waarschuwde gisteren tijdens een ochtendmis ter ere van Moïse voor het bloedige geweld. ‘s Avonds woonden de weduwe en haar kinderen een kleine herdenkingsdienst in een hotel bij. ,,Ze namen zijn leven, maar ze kunnen zijn herinneringen niet afnemen‘’, zei een priester.

Moïse werd in februari 2017 beëdigd als president van Haïti. Hij kreeg de laatste jaren steeds meer kritiek vanwege zijn autoritaire optreden. Hij regeerde al meer dan een jaar bij decreet, nadat het land verzuimde parlementsverkiezingen te houden.

Volledig scherm © REUTERS