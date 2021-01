Emiraten gaan sommige buitenlanders burgerschap aanbieden

Man die maandag werd vrijgela­ten springt met dochtertje (6) van viaduct in België

27 januari VILVOORDE (BEL) - Een vader (35) is woensdagochtend met zijn dochter van 6 jaar van een viaduct in Vilvoorde gesprongen. Maandag werd de man nog opgepakt voor verhoor omdat zijn ex, de mama van het slachtoffertje, vreesde dat hij hun dochtertje iets zou aandoen. Maar hij mocht nadien naar huis. “Uit het verhoor van maandag kon niets dit drama doen vermoeden”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Er is toen in eer en geweten gehandeld.”