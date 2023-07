Emigratie is niet langer een taboe in Israël: ‘Nieuw hoofdstuk beginnen’

met video Drie doden bij schietpar­tij in Nieuw-Zee­land, WK vrouwen­voet­bal niet in gevaar

Zeker drie mensen, onder wie de schutter, zijn donderdag omgekomen bij een schietpartij in Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Er vielen tien gewonden. Dat meldt de politie. In Auckland begint vandaag het WK vrouwenvoetbal, maar van nationale dreiging is volgens de Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins geen sprake. De openingswedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen begon met een minuut stilte.