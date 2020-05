Elon Musk zenuwachtig voor SpaceX-lancering, vanavond ook te zien in ons land!

Elon Musk heeft in een Amerikaans televisieprogramma gezegd dat hij erg zenuwachtig is voor de lancering van ruimteschip Crew Dragon vanavond. Vooral de verantwoordelijkheid die hij draagt voor de levens van de twee astronauten weegt erg zwaar, zei hij. Vanavond omstreeks 22.30 uur (onze tijd) zullen de Nasa-astronauten gelanceerd worden vanuit het Kennedy Space Center in Florida. Ook in Nederland moet het ruimteschip te zien zijn.

De Amerikanen weten er een hype van te maken, inclusief de hashtag #LaunchAmerica kijken ze uit naar het moment waarop voor het eerst sinds 2011 weer Amerikaanse astronauten vanaf hun grondgebied de ruimte in gaan. Negen jaar lang moest Amerika peperdure kaartjes kopen bij aartsrivaal Rusland om naar ruimtestation ISS te kunnen.

SpaceX-ceo Elon Musk begint erg nerveus te worden voor de lancering van de Crew Dragon. Dat gaf hij vanmorgen toe in het Amerikaanse ochtendprogramma CBS This Morning. ,,Er kunnen duizenden dingen verkeerd gaan en maar één ding kan juist gaan”, stelde hij. De enorme verantwoordelijkheid die hij draagt voor de levens van de astronauten weegt zwaar, aldus Musk. ,,Het is het enige waar ik aan kan denken op dit moment. Ik moet het echt mentaal blokken, want anders zou het emotioneel onmogelijk zijn te dragen.”

Surrealistisch

,,Ik ben de hoofdingenieur van dit ding, dus ik zou willen zeggen dat als het goed gaat, het de verdienste is van het SpaceX-Nasa-team. Als het fout loopt, is het mijn fout”, stelde hij nog. En: ,,Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Het voelt surrealistisch. Als je me had gevraagd of dit zou gebeuren toen SpaceX begon, dan zou ik zeggen ‘1 procent kans, 0,1 procent kans’.”

Kijken vanuit Nederland

Bij helder weer moet vanavond de Crew Dragon met daarin twee Amerikaanse astronauten als een klein stipje aan de zuidelijke hemel te zien zijn.

Rond 22.56 uur - 22 minuten na de lancering vanaf Cape Canaveral in Florida, passeert de Crew Dragon Europa. Het ruimteschip heeft de hoofdraket Falcon 9 dan al afgestoten. Het is dan donker genoeg - de zon gaat om 21.44 uur onder - om een klein stipje te ontwaren dat heel snel naar het oosten beweegt. Waarschijnlijk oogt de Crew Dragon als een zeer heldere ster die met hoge snelheid door de hemel schiet. Mogelijk is ie te zien als twee sterren omdat ook het dan juist afgestoten deel van de tweede trap van de raket nog meevliegt. Na een paar minuten is het ruimteschip Europa gepasseerd op weg naar het International Space Station (ISS).

Er is geen telescoop nodig om de Crew Dragon te kunnen zien. Met het blote oog moet het prima lukken. Het ruimteschip komt uit het westen en is zichtbaar in het zuidelijke deel van de hemel. Regelmatig zijn er ook satellieten te zien in ons land, die ook door Musk de ruimte in worden gestuurd voor een groot internetnetwerk.

De vlucht van de Crew Dragon is de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht in negen jaar. In 2011 vloog Nasa voor het laatst met de spaceshuttle. Hierna was het aan commerciële bedrijven om het voortouw te nemen. Boeing en SpaceX werkten allebei aan een ruimteschip. Het bedrijf van Elon Musk won de wedstrijd en gaat met de eer strijken.