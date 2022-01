Elizabeth Holmes door jury schuldig bevonden aan oplichting en fraude

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, is maandag (lokale tijd) door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan vier van de in totaal elf aanklachten in de fraudezaak tegen haar.

De jury acht in de vier aanklachten bewezen dat de 37-jarige Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten. Ze werd vrijgesproken van vier andere aanklachten tegen haar.

De jury deed uiteindelijk uitspraak over slechts acht van de elf aanklachten tegen Holmes. De rechter gaf hiervoor toestemming nadat de jury na zeven dagen van beraadslagingen liet weten het niet eens te kunnen worden over de overige drie aanklachten. Om iemand schuldig of onschuldig te verklaren moeten alle juryleden het unaniem met elkaar eens zijn. Het is niet bekend over welke drie aanklachten in de zaak de jury het niet eens kon worden.

Selfmade miljardair

Holmes wist zich in korte tijd op te werken tot de jongste ‘selfmade miljardair’ van Silicon Valley. Ze werd zelfs de nieuwe Steve Jobs genoemd, ook vanwege haar manier van kleden. Ze richtte in 2003 de start-up Theranos op, een bedrijf dat beweerde revolutionaire bloedtesten te ontwikkelen waarbij maar één druppel bloed nodig was om het op veel ziektes of afwijkingen te kunnen testen.

Op het hoogtepunt in 2015 was Theranos 9 miljard dollar waard. Het zou voor een revolutie in de medische sector gaan zorgen, was de verwachting. Totdat in een artikel in de Wall Street Journal grote twijfels werden geuit over het bedrijf en de HBO-documentaire The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley blootlegde hoe Holmes alles bij elkaar had gelogen. Zo zou Theranos gewoon gebruik hebben gemaakt van bestaande technologie en was er weinig innovatiefs aan het bedrijf.

Inmiddels is het bedrijf geen euro meer waard. Veel investeerders, waaronder Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos, raakten vele miljoenen kwijt door de affaire.

Volgens The New York Times riskeert Holmes voor elke aanklacht een celstraf tot 20 jaar. Naar verwachting gaat Holmes, die steeds heeft volgehouden onschuldig te zijn, tegen de uitspraak in beroep.