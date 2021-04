Elite-agent Lionel pakte gangsters, later terroristen (en die schoten terug)

Terrorist Abdeslam deelde in gevangenis anekdotes over avond aanslagen Parijs: ‘Ik ging naar McDonald’s’

10 januari Salah Abdeslam is op de avond van de aanslagen in Parijs, in november 2015, doodleuk naar de McDonald’s gegaan. Dat heeft hij in 2016 in de gevangenis in Brugge tegenover celgenoten verklaard. Het was niet de enige anekdote die hij met hen deelde, blijkt uit afgeluisterde gesprekken waarover de krant Le Parisien bericht.