Elf doden door ongeluk met rondvaartboot op meer in VS

De zeven gewonde mensen zijn naar het ziekenhuis in Branson, dat op zo'n 320 kilometer ten zuidoosten van Kansas City ligt, gebracht. Een woordvoerder van het Cox Medical Center zegt dat het om vier volwassenen en drie kinderen gaat. Twee van de volwassenen liggen in kritieke toestand.



De boot is volledig gezonken. De rondvaartboot is van bouwer Ride the Ducks. De boten verzorgen op meerdere plekken in de Verenigde Staten amfibische tochten. ,,Onze voornaamste prioriteit zijn nu de families die aan boord waren en onze werknemers", zegt woordvoerder Suzanne Smagala-Potts van Ripley Entertainment , dat de rondvaartboten in Branson uitbaat. ,,We assisteren nu de hulpverleningsdiensten terwijl zij verder zoeken."