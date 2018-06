Elf doden door botsing schepen Rusland

Duitse politie laat verdachte moord op tiener Viersen vrij

11:39 De politie in het Duitse Viersen heeft een verdachte van de moord op een vijftienjarig meisje vrijgelaten. Het gaat om een 25-jarige Turkse man die zich zelf bij de politie meldde en in het vizier was gekomen doordat hij er vandoor ging bij een controle.