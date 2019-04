Elf doden bij opgelaaid geweld in Tripoli

Eerder op zondag deed de VN-missie in Libië vergeefs een oproep tot een tijdelijk staakt-het-vuren om gewonden te evacueren in het zuiden van de stad. UNSMIL wilde, zonder iets te zeggen over het aantal slachtoffers, een wapenstilstand van 16.00 tot 18.00 uur om hulpverleners hun werk te laten doen, maar vond geen gehoor. ‘s Avonds ging de strijd onverminderd door, onder meer met een luchtaanval.

Het eens steenrijke Libië is al jaren hopeloos verdeeld tussen de milities die zich hebben verenigd in de regering in Tripoli of een rivaliserend bewind rond de stad Benghazi in het oosten. Daar is Haftar, een 75-jarige oud-legerofficier, de sterke man.