Eis tegen oud-campagnechef Trump: 19 tot 24 jaar de cel in

Zeker vijf doden bij schietpar­tij op industrie­ter­rein VS

1:58 Bij een schietpartij op een industrieterrein in de Amerikaanse stad Aurora, zo’n 65 kilometer westelijk van Chicago, zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat maakte politiechef Kristen Ziman van Aurora vrijdagavond bekend. Ook de schutter is gedood, maar het was niet duidelijk of Ziman hem tot de dodelijke slachtoffers rekende.