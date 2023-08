Eigenaar kabelbaan opgepakt wegens ‘nalatigheid’ rond kapotte gondel in Pakistan

reportage Legerten­toon­stel­ling Moskou toont ‘westerse trofeeën’ uit Oekraïne

Topstuk van de Russische wapenbeurs Armia 2023 nabij Moskou is westers oorlogsmaterieel dat in Oekraïne werd buitgemaakt. De gewone bezoekers kregen de tanks en pantserwagens niet te zien. Maar commentator en oud-premier Dmitri Medvedev wel en hij kon zijn geluk niet op, hoorde onze correspondent Joost Bosman, die een exclusief kijkje nam op de expositie. ,,We hebben het allemaal succesvol in de fik gezet.”