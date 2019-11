Eigenaar aangevallen kebabrestaurant schenkt zaak aan personeel

Ismet en Rifat Tekin kregen onverwacht een ingelijst document overhandigd waarmee ze eigenaar werden van Kiez-döner. ,,Ik wens mijn opvolgers veel sterkte in het verwerken van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Ik hoop dat jullie veel klanten zullen hebben van verschillende culturen en religies’’, schreef voormalig baas Izzet Cagac in een brief die vergezeld was van de sleutel van de zaak.

Een 20-jarige klant van Kiez-döner werd doodgeschoten door de 27-jarige Stephan B. De zwaar bewapende Duitser drong binnen en opende het vuur op willekeurige klanten nadat hij eerst tevergeefs had geprobeerd een synagoge binnen te dringen. Hij wilde daar een bloedbad aanrichten dat via een livestream te volgen was. De aanval mislukte omdat hij het gebouw niet binnenkwam. De aanvaller doodde ook nog een willekeurige voorbijgangster die hem aansprak . De dader had springstof bij zich en volgens het Duitse openbaar ministerie vier pistolen en geweren, waaronder een volautomatisch wapen. Na zijn arrestatie verklaarde B. dat hij extreemrechtse sympathieën had en een hekel aan joden.