Eiffeltoren ontruimd na bommelding

De Eiffeltoren is zaterdagmiddag ontruimd na een bommelding. De evacuatie is een voorzorgsmaatregel, meldt Le Parisien op basis van een politiebron. Bomexperts van de politie zijn ter plaatse.

Alle drie de verdiepingen van de Eiffeltoren en het restaurant in de toren zijn ontruimd, net als het voorplein. ,,Het is een gebruikelijke procedure in dit soort situaties, die echter zeldzaam zijn”, zei een woordvoerder van Sete, de exploitant van het monument.

Het is onduidelijk van wie de melding afkomstig is. De ontruiming begon rond het middaguur. Iets na 13.30 uur waren alle bezoekers geëvacueerd. Het is onduidelijk of het monument vandaag nog open gaat. Normaal kunnen bezoekers er terecht tot middernacht.

De Eiffeltoren is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Frankrijk. Vorig jaar trok het monument 6,2 miljoen bezoekers. Die kunnen een kaartje kopen voor de tweede verdieping (116 meter hoog) of helemaal naar de bovenste verdieping (276 meter hoog) tegen een hoger tarief.

De toren is ontworpen en werd gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Het complete bouwwerk is 317 meter hoog tot aan de top van de vlaggenstok, zonder de televisieantennes mee te rekenen. Met de in 2022 geplaatste DAB+-antennes is de toren 330 meter hoog.

