Eerste zwarte vrouw opperrechter Verenigde Staten: ‘Ze heeft het glazen plafond gesloopt’

Brown Jackson zal de liberale rechter Stephen Breyer vervangen. De samenstelling van het hooggerechtshof blijft daarmee hetzelfde als nu: zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve.

Eenmaal beëdigd, zal Jackson met haar 51 jaar oud het op een na jongste lid van het hooggerechtshof zijn. Ze zal toetreden tot de hoogste rechtbank waar geen enkele rechter nog 75 jaar oud is. Dat is voor het eerst in bijna 30 jaar.

‘Justice Jackson’

De Senaat in Washington bevestigde haar benoeming. Jackson kreeg in de Senaat de steun van alle democraten, en drie republikeinen. Brown Jackson was voorgedragen door president Joe Biden, een Democraat.

De republikeinen Susan Collins, Lisa Murkowski and Mitt Romney gingen met hun stem in tegen de partijlijn. Ze verklaarden daarover alledrie hetzelfde: ze waren het misschien niet altijd met Jackson eens, maar vinden haar wel uiterst gekwalificeerd voor de baan.

Bidens vicepresident, Kamala Harris, noemt het moment ‘historisch voor Amerika, in een gebouw dat is gemaakt door slaven’. Burgerrechtenbeweging NAACP stelt dat Jackson het ‘glazen plafond heeft gesloopt’. De NAACP kan niet wachten om haar ‘na weken en weken van racistische en vrouwenhatende aanvallen Justice Jackson te noemen’.

President Joe Biden gaf het kersverse lid een knuffel toen de uitslag van de stemming bekend werd:

Jackson werkt op dit moment in een hof van beroep, een instantie net onder het hooggerechtshof. Geen van haar voorgangers heeft ervaring als pro-Deoadvocaat, zoals zij. Dat is een van de redenen waarom president Joe Biden haar uitkoos. Jackson stond in die rol arme mensen bij, en kent dus de wereld van de gewone man, is het idee.

