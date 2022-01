Eerste vluchten met hulpgoederen aangekomen op gehavend Tonga

Observatie­cen­tra kunnen nieuwe onderzeese vulkaanuit­bar­sting bij Tonga niet bevestigen

Observatiecentra kunnen niet bevestigen dat er een nieuwe uitbarsting geregistreerd is van de vulkaan in eilandstaat Tonga. Het Waarschuwingscentrum voor Tsunami’s in de Stille Oceaan (PTWC) meldde vannacht dat er grote golven in het gebied werden waargenomen.

17 januari