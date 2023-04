Eerste Turken in buitenland kunnen stem uitbrengen voor presidentsverkiezingen

In totaal zijn er zo’n 3,4 miljoen Turken in het buitenland die stemgerechtigd zijn, zij kunnen tot 9 mei hun stem uitbrengen.

Oppositieleider Kemal Kilicdaroglu heeft kiezers in het buitenland opgeroepen te kiezen voor een regeringswisseling. ,,Jullie hebben de verantwoordelijkheid om het land weer de juiste richting te geven”, zei Kilicdaroglu in een videoboodschap op Twitter. Hij is de grootste uitdager van Erdogan. In de peilingen is het een nek-aan-nekrace.