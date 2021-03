Eerste coronavaccins arriveren in Afrika: ‘Een hoopvolle week’

Bijna negen maanden is hier naartoe gewerkt sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF, GAVI, en andere Instituten in de zomer van 2020 het COVAX- programma opzetten. De Europese Unie steunen dat met broodnodige donaties. Bedoeling was te voorkomen dat landen die niet de middelen hadden van de rijke landen om vaccins aan te schaffen de boot zouden missen. De eerste vaccins nu in Afrika afgeleverd. Ivoorkust en Ghana hadden maandag de primeur. Kenia, Angola, Rwanda, Oeganda en Malawi volgden. De laatste vijf landen vallen wat betreft UNICEF onder Van de Wiel. Met haar team coördineert ze feitelijk de vaccinatie-organisatie in 21 Afrikaanse landen. Haar immense werkgebied loopt grofweg van Zuid-Afrika (dat grotendeels zelf deals heeft gesloten met vaccinfabrikanten) tot aan Zuid-Soedan. Madagascar en de Comoren horen er ook bij.

Er wordt inderdaad de nodige hoop gevestigd op het vaccinatieprogramma, zo lees je uit de enthousiaste verhalen en de foto’s waarmee de Afrikaanse media uitpakken. Het is vergelijkbaar met de euforie in Europa toen hier hier de eerste spuiten konden worden gezet. Want al zijn - mede vanwege een overwegend jonge bevolking - de besmettingscijfers relatief laag in Afrika; de impact van de pandemie is onevenredig groot. De moeizaam verkregen economische groei van menig Afrikaans land in de laatste tien jaar is door de pandemie vrijwel weggevaagd. Economieën zijn gemiddeld met zes procent gekrompen. Het toerisme is dood. In het enorme gebied dat Van de Wiel overziet is de armoede onder kinderen tot achttien jaar weer met gemiddeld 10 procent toegenomen. In landen als Mozambique en Zambia zelfs met meer dan 20 procent. ,,Het komt erop neer dat nog eens 11 miljoen kinderen onder de armoedegrens leven en die komen bij die 111 miljoen die er al waren. De impact is echt enorm.”

Haar team verwerkt dagelijks vele mails die de levering van vaccins bevestigen. Foto’s van klinieken die zijn ingericht, naalden die zijn aangevlogen, foto’s van zorgpersoneel dat is uitgerust en klaar staat. Het wordt allemaal gecontroleerd in Nairobi want alleen als een land aantoonbaar klaar is om te kunnen gaan vaccineren worden de doses daadwerkelijk verstuurd. Een onafhankelijke commissie waakt erover dat er nergens bochten worden afgesneden, zegt Van de Wiel.

Op die manier kunnen landen die meedoen aan COVAX tot het einde van het jaar 20 procent van de benodigdheden voor vaccinatie aangeleverd krijgen. Dat wil bijvoorbeeld ook zeggen dat dat ruim 60.000 containers moeten worden afgeleverd om gebruikte naalden veilig te verzamelen. In eerste instantie worden de meest kwetsbaren Afrikanen gevaccineerd: de ouderen, de zieken en ook de gezondheidsmedewerkers. Van de Wiel: ,,Dat geeft al ontzettend veel bescherming, maar het is niet voldoende.” Want als je de scholen wilt heropenen wordt het gecompliceerder, zegt ze. Onderwijs is essentieel. Er is in veel landen iets opgestart wat lijkt op onze oude schooltelevisie maar van onderwijs met bijvoorbeeld ipads als in Nederland is geen sprake. ,,Als we de kinderen niet terugkrijgen naar school is het gevaar dat ze nooit meer terugkomen. Vandaar dat we moeten blijven onderhandelen met de farmaceutische industrie en ook met donorlanden want er blijft meer geld nodig de gaten te dichten.” UNICEF moet er nog hard aan trekken dit voor elkaar te krijgen, vreest Van de Wiel. Het wordt ook lastiger om aan geld voor Afrika te komen omdat ook veel rijke landen lijden onder economische krimp. Prioriteiten schuiven en er komt gewoon minder geld beschikbaar voor internationale solidariteit. ,,Dat is heel zorgwekkend en daar maken wij echt een groot punt van. Iedereen moet gelijke kansen op een gezonde toekomst. Deze last moeten we delen. Dat is in de eerste plaats een kwestie van solidariteit maar ook een argument voor de rijke landen voor hun eigen gezondheid.”

Als Nederland al moeite heeft een efficiënte vaccinatie-organisatie op touw te zetten voor de vaccinatie hoe moet dan dan is straatarme landen als Malawi. De opdracht wordt niet gemakkelijker als een diepgevroren vaccin verscheept moet worden naar naar landen waar de temperatuur tot boven de veertig graden kan stijgen.

Juist UNICEF speelt zo’n belangrijke rol in het gevecht tegen corona omdat het als geen andere organisatie al bezig is met allerlei vaccinatieprogramma’s. Er was daarom al een netwerk opgezet van vriesboxen die werken op zonne-energie. ,,We doen twee miljard routine-immunisaties per jaar. Alle kinderen die zijn geboren hebben mazelen, pokken en andere vaccins gehad. En ook dat moet doorgaan anders heb je straks een nog groter probleem.”

Vertrouwen in vaccinatie houden is een bijkomende opgave van haar werkzaamheden in Afrika. President Nana Akufo-Addo van Ghana en zijn vrouw lieten zich maandag live vaccineren op de nationale televisie. Niet omdat ze voordrongen maar omdat veel Ghanezen eerst willen zien dat de president het durft. Er doen bizarre verhalen de ronde dat je onvruchtbaar wordt van het vaccin of dat het je DNA zou veranderen. De vaccinatie wordt evenmin vergemakkelijkt doordat in het Westen allerlei complottheorieën de ronde doen, weet Van de Wiel: ,,Natuurlijk volgen jongeren in Afrika dat ook allemaal via de sociale media. Wij overleggen met regeringen en religieuze leiders om het belang voor de vaccinatieprogramma’s toe te lichten. We zijn ook veel op sociale media om via jongeren ouderen te bereiken. Gelukkig zien ze ook de beelden van de vaccinatie die op gang komt in China, Europa en de Verenigde Staten en dat helpt om het belang ervan te onderstrepen.”