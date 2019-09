Eerlijke vinder van portemonnee met 2.000 euro slaat beloning af

De net 23 geworden Mossan Rasal zag de portefeuille zaterdagochtend liggen naast zijn kraam met lederwaren tussen de Via Nazionale en Via Torino in het centrum van Rome. Hij raapte de lederen beurs op, zag dat er behalve veel geld ook creditcards, een rijbewijs en identiteitsdocumenten in zaten en besloot de portefeuille af te geven op het nabijgelegen politiebureau Roma Macau.

De zakenman bedankte Rasal uitgebreid en wilde hem een beloning geven maar die sloeg de twintiger af. ,,Het was puur toeval en het zou niet juist zijn om ervoor te worden betaald. Ik heb niet meer dan mijn plicht gedaan. Het geld was niet van mij. Ik dacht alleen maar aan degene die de portefeuille had verloren. Het moest voor die persoon een ramp zijn. Ik heb de zakenman wel uitgenodigd om mijn kraam te bezoeken. Ik zou het geweldig vinden als hij vaste klant wordt’’, verklaarde de immigrant gisteren tegenover de krant La Repubblica.

Ouders

Rasal arriveerde zeven jaar geleden vanuit Bangladesh in Rome. ,,Mijn ouders hebben hun spaargeld in mij geïnvesteerd en leerden me dat eerlijkheid het langst duurt. De eerste dagen in deze stad waren moeilijk, maar ik run nu al zo'n twee jaar een kraam op de Via Nazionale. Ik sta er elke dag en werk hard. Ik wist niet precies hoeveel geld er in de portefeuille zat - ik ben het niet gaan tellen - maar had nog nooit zoveel biljetten gezien. Pas bij de politie, die me bedankte voor het terugbrengen van de portemonnee, vernam ik dat er 2.000 euro in de beurs zat.’’