Eenzame Nigel die liefde vond bij betonnen vogel, sterft aan haar zijde

VideoNigel, een verstokte vrijgezelle vogel die een liefdevol setje vormde met een betonnen soortgenoot en zelfs een nestje voor haar bouwde, is overleden. De jan-van-gent leefde jarenlang in zijn eentje op Mana Island, een onbewoond eiland voor de kust van Nieuw Zeeland.

De afgelopen vijf jaar leidde Nigel, ook wel bekend als 'no mates Nigel' een bijzonder leven. In 2013 was hij de allereerste jan-van-gent ooit op het relatief kleine eiland. De dappere vogel was de énige die in het door natuurbeheerders opgezette project van betonnen lokvogels was getrapt.

Om een kolonie jan-van-genten op het verder desolate eiland te bevorderen werden 80 zeer realistische, maar weinig levenslustige vogels op strategische plekken op het eiland geplaatst. Het doel was om hiermee andere vogels te lokken, die vervolgens zouden gaan paren om een nieuwe kolonie te vormen op het eiland. Het project liep echter anders dan gepland toen Nigel als enige kwam opdagen. Ondanks de wat solitaire toekomst zag hij het eiland en zijn betonnen vriendinnen wel zitten, en besloot te blijven.

De vogel banjerde wat rond tot hij besloot met een van zijn roerloze liefdes een innigere band op te bouwen. Hij fabriceerde een nestje voor haar, probeerde haar geverfde 'veren' te verzorgen en bleef jaar in, jaar uit naast haar zitten. Uiteindelijk werd het leven ook Nigel steeds minder lustig, en overleed hij naast zijn partner.

Volledig scherm Nigel (rechts) bouwde met takjes en modder een nest voor hem en zijn betonnen liefde. © New Zealand Department of Conservation

Eenzaam

Het verhaal van Nigel is bijzonder, en werd onder meer door tientallen vrijwilligers op het eiland uitgebreid gevolgd. Of Nigel nu echt eenzaam is geweest tijdens zijn jaren op het eiland, is onbekend. Een van de natuurbeheerders meent wel dat het voor de Nigel een 'bijzonder vreemde ervaring' moet zijn geweest dat hij nooit aandacht terug kreeg van zijn vermeende soortgenoten. Voor de beheerders en de vrijwilligers van het eiland is het een enorm gemis nu Nigel er niet meer is. ,,We hebben altijd erg met hem meegeleefd. De situatie was voor hem uitzichtloos, en dat is moeilijk om te zien."

Daarbij heeft zijn overlijden ook iets cru's: eind vorig jaar kreeg Nigel pardoes gezelschap van drie soortgenoten. Interesse voor hen had hij alleen niet. De vogel was zo gewend aan zijn solitaire leven met zijn levenloze soortgenoten, dat hij de nieuwkomers altijd links heeft laten liggen. De komst van de drie is wel te danken aan Nigel. Doordat hij een nestje bouwde voor zijn vriendin, besloten de nieuwe vogels dat ook te doen. ,,Jan-van-genten broeden graag waar anderen vogels ook een nest hebben", vertelt Chris Bell tegen een Nieuw Zeelandse nieuwssite. ,,Nigel zijn nesteldrang is dus de reden waarom er nu drie nieuwe vogels op het eiland zijn gekomen."

Op de facebookpagina van het eiland is onder meer een gedicht geplaatst als eerbetoon aan 'No mates Nigel'.

Volledig scherm Een van de natuurbeheerders werkt de betonnen jan-van-genten bij. © New Zealand Department of Conservation