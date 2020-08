Een wonder: jongetje (6) dat van Londens museum werd gegooid kan weer lopen met spalken

Het 6-jarige Franse jongetje dat in augustus vorig jaar door een schizofrene tiener van een uitkijkplatform van museum Tate Modern in Londen naar beneden werd gegooid, is voor het eerst sinds het drama weer thuis geweest. Volgens de ouders van het ventje loopt hij in een pantser van spalken dat de breuken in zijn benen, voeten, handen, armen, nek, rug en romp moet helpen herstellen. ,,We hebben hem zelfs meegenomen naar zee waar hij samen met een vriend zandkastelen heeft gebouwd.”

Het slachtoffertje verbleef maandenlang op de intensive care met een hersenbloeding, gebroken ledematen en een breuk in zijn rug. Via een speciale GoFundMe-pagina, opgericht door familieleden van het jongetje, is inmiddels door sponsors minstens een kwart miljoen bijeengebracht om de ouders te helpen de torenhoge ziekenhuisrekeningen te betalen. De vader en moeder van het zwaargewonde kind zijn dankbaar voor de giften. In een verklaring gaven ze vandaag een update over de langverwachte terugkeer naar de Franse zee. ,,Op het strand kon hij maar op één plek blijven zitten. We brachten hem wat hij nodig had om zijn kasteel te bouwen. Hij kan uiteraard nog niet zwemmen, omdat hij niet kan bewegen zonder zijn spalken.”

Het weerzien met zijn ouderlijk huis was erg emotioneel, zeggen de ouders. ,,Hij was superblij om thuis te zijn en om zijn speelgoed weer te zien. Maar hij kon helaas zelf nog niet naar boven naar zijn slaapkamer lopen. Hij brengt nog steeds het grootste deel van de dag in een rolstoel door.” Volgens de vader en moeder - die de naam van hun kind uit privacyoogpunt geheim willen houden - boekt het patiëntje vooruitgang maar kan hij bijvoorbeeld nog steeds niet goed praten of zelfstandig eten.

Volledig scherm Het panormaplatform van het Tate Modern in Londen waar het jongetje van af was gegooid. © AFP

Onvoorstelbaar

Kort na het dramatische incident in een van de populairste toeristische attracties van de Britse hoofdstad, werd een toen 17-jarige jongen aangehouden, een psychiatrisch patiënt die tijdens zijn daad op het uitkijkplatform heel even aan de aandacht van zijn begeleiders was ontsnapt. Jonty Bravery verklaarde dat hij de daad had gepleegd om op televisie te komen. Hij had zich in december schuldig verklaard aan poging tot moord. De rechter veroordeelde hem tot vijftien jaar cel. ,,De angst die de jongen moet hebben gevoeld en de ellende voor hem en zijn ouders zijn onvoorstelbaar’’, zo sprak de rechter tijdens de uitspraak.

Uit psychologisch onderzoek werd duidelijk dat de tiener autistisch is en aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt. Hij werd in een streng beveiligd ziekenhuis behandeld en had al eerder tegen hulpverleners gezegd dat hij iemand wilde doden.

