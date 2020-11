Een wonder: 4-jarige Ayda gered na 91 uur onder het puin in Izmir

video Reddingsac­tie na aardbeving Izmir: ‘Klop terug als je dit hoort!’

2 november Nog zeker 180 mensen liggen in de Turkse stad Izmir onder het puin na de aardbeving vrijdag. Reddingsteams zoeken dag en nacht naar overlevenden in de stad die compleet in shock is. ‘Ik hoorde alleen nog gescheeuw van mensen.’