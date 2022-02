Een vijfde van de Nederlanders vindt Poetin best tof

Een vijfde van de Nederlanders kan prima leven met de conservatieve waarden en nationale trots zoals die momenteel worden uitgedragen door Vladimir Poetin. Er is ook begrip voor het feit dat de Russische leider een invloedssfeer bevecht in de buurlanden Oekraïne en Belarus.

Dat blijkt uit de laatste Buitenland Barometer van Instituut Clingendael. Samen met onderzoeksinstituut Kieskompas wordt regelmatig onder een representatieve groep Nederlanders gepeild hoe zij aankijken tegen internationale ontwikkelingen. Deze keer lag Rusland onder de loep.



Uit de peiling komt voren dat zo’n twintig procent van de ondervraagden best kan sympathiseren met de ideeën van Poetin. Niet zo vreemd, want vergelijkbare ontwikkelingen zie je in Frankrijk en de Verenigde Staten, aldus Monika Sie Dhian Ho, directeur van Clingendael. ,,Deze groep vindt dat Vladimir Poetin, anders dan bijvoorbeeld Mark Rutte, Emmanuel Macron (Frankrijk) of Joe Biden (Verenigde Staten) wél weet hoe je de traditioneel conservatieve waarden en nationale trots moet beschermen. Om die reden vinden ze hem wel tof. In Amerika zagen we dat vooral onder Donald Trump. In Frankrijk zie je het bij de nieuwe kandidaat Eric Zemmour.”

Gepolitiseerd

Het viel de onderzoekers van Clingendael op in de peiling van januari 2021 dat Nederlanders de opkomst van China als veel bedreigender ervaren dan de Russische assertiviteit. Het bleek dat een deel van de Nederlanders Rusland niet als bedreigend ervaart, de Ruslandhoudingen zijn gepolitiseerd, terwijl er consensus is over de Chinese dreiging. ,,In de laatste peiling uit de tweede helft van december 2021 blijkt dat de Ruslandhouding van de Nederlanders behoorlijk stabiel is gebleven. En dat toch na een jaar waarin de Russische oppositieleider Aleksej Navalny gevangen werd genomen, kritische Russische mensenrechtenorganisaties de mond werd gesnoerd, de gasprijs werd opgedreven en Rusland ook nog eens 100.000 troepen stationeerde rond Oekraïne”, aldus Sie Dhian Ho.

Onderzoekers van Clingendael halen uit het onderzoek dat internationale spanningen kennelijk weinig veranderen aan de mening van een vijfde van de Nederlanders over Rusland. Er leeft in die groep best veel affiniteit met de gespierde manier waarop in Rusland traditioneel conservatieve waarden en nationale trots worden uitgedragen. Daar tegenover staat een groep die dat alles juist fel verwerpt.



Het onderzoek toont een flink aantal ‘Poetin-verstehers’ in de achterban van Forum voor Democratie, PVV, Ja 21, BBB en tot op zekere hoogte ook SGP. Sie Dhian Ho: ,,Die mensen gaan een eind mee in Poetins wensen voor een Russische invloedssfeer. Ook vinden ze de afhankelijkheid van Russisch gas geen probleem en waarderen ze de nationale trots die Poetin uitspreekt. Daar tegenover dus een groep die juist vanuit een ander waardenperspectief felle kritiek heeft op Rusland, zodanig dat ze van de weeromstuit helemaal niet meer samenwerken.” Meest uitgesproken in deze categorie is blijkens het onderzoek respectievelijk de achterban van GroenLinks, Volt, en BIJ1.

Onverzoenlijk

Beide groepen zijn onverzoenlijk en gepolariseerd, zoals blijkt bij meer internationale onderwerpen die Clingendael onderzoekt. De tegenstanders van Poetin willen helemaal niet meer samenwerken met Rusland vanwege de mensenrechtenschendingen. Sie Dhian Ho: ,,Voor- en tegenstanders van Rusland dragen een waardenbril in plaats van internationale bril. Het is ook niet meer links versus rechts, het is alleen die waardenbril geworden. Dus mensen die traditionele conservatieve waarden en nationale trots top vinden die begrijpen Poetin, terwijl je ook een groep hebt die dat verwerpt en Poetin verschrikkelijk vindt. Zij wijzen Rusland af en laten wat ze door hún bril zien zwaarder wegen dan politieke belangen om bijvoorbeeld samen te werken tegen terrorisme of in klimaatbeleid.”

Vladimir Poetin werd in 2018 weer voor een periode van zes jaar aangesteld als president: