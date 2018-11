‘Een van de ergste pedofiele seriemoordenaars ooit’ opgepakt in India

In India is een man opgepakt die ervan wordt verdacht minstens negen jonge meisjes te hebben verkracht en vermoord. Voor hij zich aan zijn slachtoffertjes vergreep, zou hij stelselmatig hun benen gebroken hebben met bakstenen. Dat melden lokale media op basis van politie-informatie.

De man, die in de Indiase media ‘Sunil’ wordt genoemd, werd dinsdag opgepakt in het dorpje Magarpur in de staat Uttar Pradesh, op 515 kilometer van Gurugram, een stadje ten zuidwesten van New Delhi.

In Gurugram werd op 12 november het verminkte lichaam van een driejarig meisje aangetroffen, nadat ze een dag eerder verdwenen was. Volgens de lijkschouwer was het kind doodgeslagen met een stomp voorwerp, mogelijk een baksteen.

Sunil heeft de moord bekend. Dat zegt politie-inspecteur Sumit Kuhar, die laat weten dat de man tijdens het verhoor ook bekende dat hij op dezelfde gruwelijke wijze nog twee slachtoffertjes in Gurugram had gemaakt en ook nog vier in Delhi, een in Jhansi en een in Gwalior. Alle slachtoffertjes waren jonge meisjes die nog niet in de pubertijd zaten. Allemaal werden ze gevonden met gebroken benen, hoofdwonden en verminkte geslachtsdelen en bleken ze te zijn verkracht.

‘Opwindend ritueel’

Kuhar zegt dat de autoriteiten ‘geschokt zijn door de bekentenissen’. De man zou tegen de politie gezegd hebben dat het breken van de benen van zijn slachtoffertjes voordat hij ze verkrachtte ‘een ritueel was dat hem opwond’. Ook zou hij gezegd hebben dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes.

,,Hij herinnert zich alle verkrachtingen, die veelal plaatsvonden in de marge van religieuze festiviteiten’’, aldus de politie. De man posteerde zich bij openbare keukens die tijdens de festiviteiten gratis voedsel uitdelen en waar vaak kinderen in hun eentje naartoe kwamen. ,,Hij had jonge meisjes uit de sloppenwijken die alleen kwamen in het vizier en probeerde hen mee te lokken met snoepjes en chocolade. Hij vertelde ons dat het enige dat hij wilde was ‘lekker eten bij de bhandaras (de keukens, red.) en jonge meisjes om zijn lust te bevredigen’.

‘Een van de ergste pedofiele seriemoordenaars ooit’

Volgens Kuhar nam Sunil zijn slachtoffertjes mee naar afgelegen, verlaten plekken, waar hij hen aanviel, verkrachtte en later hun lichamen dumpte. Zijn eerste slachtoffer zou een vierjarig meisje zijn geweest dat in 2016 door hem zou zijn gekidnapt. Zijn tweede slachtoffer was een vijfjarig meisje, dat begin 2017 verdween en twintig dagen later dood werd teruggevonden.

Als de man schuldig wordt bevonden, zou Sunil volgens de Indiase autoriteiten ‘een van de ergste pedofiele seriemoordenaars’ zijn die ooit voor het Indiase gerecht is verschenen.