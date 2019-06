Een pestend kind kan ouders in de VS een flinke boete opleveren

In het stadje Wisconsin Rapids in de Amerikaanse staat Wisconsin ligt een opmerkelijk wetsvoorstel op tafel. Volgens het voorstel kunnen ouders een boete (tot 313 dollar, omgerekend 278 euro) krijgen wanneer hun kinderen andere kinderen pesten. De stad vond inspiratie in Plover, een ander stadje in dezelfde staat, dat in 2015 als een van de eerste steden in de VS een boetesysteem bij pestgedrag wettelijk vastlegde.

Ook in North Tonawanda, in de staat New York, riskeren ouders nu al een boete tot 250 dollar (220 euro) én zelfs een gevangenisstraf tot 15 dagen wanneer hun kinderen hardleerse pestkoppen blijken te zijn. Volgens stadsjurist Luke Brown heeft de politie sinds het ingaan van de wet in 2017 een handvol waarschuwingen gestuurd naar ouders na pestgedrag van hun kinderen, maar is er tot nu toe nog niemand beboet of in de cel gegooid.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs krijgt jaarlijks zo’n twintig procent van de leerlingen tussen de twaalf en de achttien jaar te maken met pestgedrag. Wisconsin Rapids is niet de enige Amerikaanse stad die bekijkt of het beboeten van ouders het pestprobleem kan oplossen: verschillende andere steden en zelfs de staat Pennsylvania, waar een Democraat het voorstel (met boetes tot 500 dollar, 444 euro) op tafel legde, bekijken of ze een vorm van de wetgeving zullen opnemen.