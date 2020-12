Een miljoen iconische pijnbomen in Rome bedreigd door parasiet

Dotan ontmoet de Paus in het Vaticaan: ‘Het leek alsof ik in een film zat’

13 december Zanger Dotan heeft gisteren paus Franciscus ontmoet in de Sint-Pieterbasiliek in Vaticaanstad. Hij was daar op uitnodiging van de Italiaanse tv-show Show do Vaticano, waarin hij optreedt voor de kerkvader. ,,Het was een once in a lifetime-moment om hem te mogen ontmoeten. Heel bijzonder dat ik zo dichtbij hem mocht komen.”