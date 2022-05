Een lichaam en menselijke resten: Amerikaans meer geeft geheimen prijs door enorme droogte

Een week nadat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer van moord werd gevonden in Lake Mead in Amerika, zijn er opnieuw menselijke resten gevonden. Het meer, het grootste drinkwaterreservoir in de Verenigde Staten, krimpt snel door de aanhoudende droogte en geeft nu geheimen prijs die jarenlang onder water lagen.

De plaatselijke politie waarschuwt dat er meer lichamen en menselijke resten gevonden zullen worden, nu het meer steeds verder droog komt te staan, schrijft BBC.

De National Park Service, dat het meer beheert, zegt dat de menselijke skeletresten dit weekend gevonden werden. ,,Het onderzoek loopt, we kunnen op dit moment geen verdere informatie geven”, laat het park weten. Twee zussen die aan het suppen waren, stuitten op de resten. Ze dachten eerst dat het een flinke rots was, vertelden ze aan CBS. Tot ze zagen dat het botmateriaal was. ,,Ik dacht dat het een hoorn was van een schaap, maar toen we het een beetje uit gingen graven en we een kaak vonden, besefte ik dat het menselijke resten waren”, zei Lindsey Melvin tegen de Amerikaanse zender. Haar zus Lynette: ,,Ik kon het niet geloven. Hadden we echt menselijke resten gevonden?”

De politie van Las Vegas zal onderzoeken of er sprake is geweest van moord of doodslag, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor kwade opzet.

Roestend vat

Op 1 mei werd er al een roestend vat gevonden aan de krimpende kustlijn van het meer. In het vat bleek een lichaam te zitten, van vermoedelijk het slachtoffer van een moord. Volgens onderzoekers werd de persoon decennia geleden doodgeschoten, vermoedelijk in de jaren 70 of 80. Dat wisten ze te achterhalen door de kleding en schoenen van het slachtoffer, die indertijd verkocht werden in een grote keten, vertelde detective Ray Spencer aan lokale media. Er wordt meer onderzoek gedaan naar het roestende metaal in de hoop meer bewijsmateriaal te verzamelen.

Lake Mead, op de grens tussen de staten Nevada en Arizona, is een enorm drinkwaterreservoir. Het voorziet twintig miljoen mensen tussen Las Vegas en Los Angeles van water. Al sinds 2000 neemt het meer in omvang af door aanhoudende droogte, maar gaat dat proces in de laatste jaren steeds sneller. Wetenschappers zeggen dat het in het gebied in een millennium niet zó droog is geweest. Het meer staat nu op het laagste punt sinds het werd gecreëerd door de aanleg van de Hoover Dam in 1930.

Volledig scherm Enorme droogte zorgt voor een krimpende Lake Mead. © AFP

