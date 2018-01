'Een laffe lynchpartij': politieagenten in elkaar geslagen in Frankrijk

De twee agenten, een man en een vrouw, waren opgeroepen voor een zware ruzie op een privéfeestje in Champigny-sur-Marne, een voorstad ten oosten van Parijs. Daar werden ze kort voor middernacht in elkaar geslagen, waarbij ze allebei verwondingen opliepen aan het gezicht.



Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe een menigte rond en op een omgekeerde auto staat. In een ander filmpje is te zien hoe de agente geschopt wordt. Agenten die hun collega’s ter hulp kwamen 'vuurden schoten en granaten af', aldus een bron, die het dossier goed kent. Verschillende voertuigen van zowel brandweer als politie werden vernield.



Twee mensen werden opgepakt tijdens de schermutselingen, maar de aanvallers van de twee agenten zijn nog altijd op de vlucht. Macron belooft op Twitter dat de schuldigen 'gevonden en bestraft' zullen worden. ,,Onze ordediensten aanvallen, dat is onze republiek aanvallen'', twittert minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb.