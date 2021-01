Een kijkje in de toekomst: China als wereldleider en meer oorlog en onrust

Nu zeven doden geborgen na aardver­schui­ving Noorwegen

3 januari Na de aardverschuiving in Noorwegen van woensdag zijn nu in totaal zeven dodelijke slachtoffers geborgen. Reddingswerkers vonden in het zuiden van Noorwegen zondag drie mensen die de natuurramp niet overleefden. De zoektocht naar vermisten gaat nog verder.