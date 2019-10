Eén jaar na moord op ouders en ontvoering van Jayme Closs (13): ‘Voel me elke dag sterker’

„Ik wil iedereen bedanken voor alle bezorgdheid en liefde die mensen mij hebben getoond”, vertelt Jayme Closs aan ABC News. „Ik ben heel blij dat ik weer thuis ben en weer de dingen kan doen die ik zo graag doe. Ik vind het geweldig om met mijn vrienden samen te zijn en ik voel me sterker worden elke dag.”



Haar tante Jen Smith voegt toe: „Jayme werkt heel hard aan haar emotionele welzijn. Ze zet stappen vooruit en pakt moedig weer haar leven op. Haar ongelofelijke spirit en kracht blijven iedereen rondom haar inspireren.”



De advocaat van de familie sprak gisteren al over de ouders van het meisje tijdens een persmoment. „Haar vader James was extreem sterk, hij was een atleet. Haar moeder Denise had een ongelofelijk veel liefde en goedheid. Jayme heeft die kwaliteiten van haar ouders gekregen. Ze heeft de kracht en ze heeft het hart. Dat zal haar hier doorheen slepen.”



Chris Fitzgerald, de sheriff van Barron, sloot aan: „Ik wil dit moment gebruiken om James en Denise Closs te herdenken, die hun leven gaven terwijl zij hun dochter beschermden. Ik wil Jayme ook laten weten dat we er altijd voor haar zullen zijn. Deze tiener heeft ons de ware betekenis van moed, veerkracht en hoop geleerd.” Er werd ook een poster getoond van verschillende andere kinderen die nog steeds vermist zijn.