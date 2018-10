Eén huis trotseert orkaan Michael met verve

Bouwwetten

Over een lengte van anderhalve kilometer bleek driekwart van de huizen in Mexico Beach vernietigd of zwaar beschadigd. In de naaste omgeving werd zowat alles weggeveegd. Behalve the Sand Palace, dat vorig jaar werd gebouwd. ,,Hoewel het huis speciaal is gebouwd om zulke grote stormen aan te kunnen, had ik nooit gedacht dat zo'n storm er al zo snel zou komen", zegt Lackey.



Sinds 2002 zijn de bouwwetten in Florida strenger. Nieuwe huizen aan de Atlantische kust moeten windsnelheden van 280 kilometer per uur kunnen trotseren. In het noordwesten - de regio waar Michael toesloeg- ligt die grens pas sinds 2007 op 190 à 240 km/u. De overgrote meerderheid van de woningen in die regio dateert echter van veel eerder, met de gekende gevolgen.