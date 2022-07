Een akkoord leek onmogelijk, maar nu is er optimisme over Russisch-Oekraïense graandeal

‘Trump pleegde telefoon­tje met getuige in onderzoek Capitool-rel­len’

Voormalig president Donald Trump heeft onlangs geprobeerd contact op te nemen met een niet bij naam genoemde getuige die verschenen is voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden die de rellen in het Capitool van 6 januari 2021 onderzoekt. De commissie heeft Trumps mogelijke poging een getuige te beïnvloeden, wat onrechtmatig is, doorverwezen naar het ministerie van Justitie. Dat heeft de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, Liz Cheney, gisteren gezegd.

13 juli