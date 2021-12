Econoom: ‘Pijnlijkste sanctie voor Rusland is een verbod op importeren van technologie’

Gasprijs vandaag opnieuw omhoog door zorgen om Rusland en Oekraïne

De gasprijs is vandaag verder gestegen. De spanning tussen Rusland en Oekraïne maakt handelaren nerveus. Zij houden de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne scherp in de gaten. Een conflict in het gebied zou de levering van gas naar Europa onder grote druk zetten.

14 december