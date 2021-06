Echtgenoot hoorde live aan telefoon met vrouw de flat in Miami instorten: 'Cassie was de leukste’

horrorscenario dreigtDe zoekactie naar slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in de Amerikaanse staat Florida gaat vandaag onverminderd door, terwijl de hoop op het vinden van overlevenden steeds kleiner wordt. Het gebouw bij Miami stortte vorige week deels in. Er zijn elf lichamen geborgen, 150 mensen worden nog vermist. Eén van hen zat aan de telefoon met haar echtgenoot toen de ramp zich voltrok. ,,Ze was de leukste, meest levendige persoon die je je maar kunt voorstellen.”

Zelfs na vijf dagen is het nog altijd niet duidelijk of alle vermisten tijdens de instorting wel in het gebouw waren. Het complex van twaalf verdiepingen telde 156 woningen, waarvan een deel niet permanent werd bewoond. Miami houdt de adem in, maar blijft rekening houden met het ergste scenario: dat de lichamen van alle 150 vermisten straks onder het puin vandaan worden gehaald.

Volledig scherm Vorige week stortte een flatgebouw in Miami in, 150 mensen worden nog vermist. © AFP

Wanhoop nabij

Vermoedelijk werden de meeste bewoners van de rampflat in hun slaap verrast door de instorting. De 40-jarige Cassondra ‘Cassie’ Billedeau-Stratton schrok ook wakker en waarschuwde haar echtgenoot via de telefoon dat er iets vreemds gebeurde in haar appartement. ,,Ik was in Washington en zat met haar aan de telefoon toen het allemaal gebeurde, zo rond 01.30 uur ‘s nachts”, vertelt haar echtgenoot Michael tegen NBC News.

Stratton stond op haar balkon toen het zwembad onder haar begon in te zakken. Toen Michael vroeg wat ze daarmee bedoelde, zei ze: ,,De grond beeft, alles is aan het beven.” Daarna slaakte ze volgens haar zus een wanhopige kreet en was de verbinding plots verbroken. Sindsdien is van de vrouw niets meer vernomen. Familieleden en vrienden zijn de wanhoop nabij. Ze vestigen al hun hoop op de reddingsteams die dag en nacht zoeken naar slachtoffers.

Tekst gaat verder onder deze tweet.

Aan klif bungelt

Bij de reddingsoperatie worden onder meer honden en infraroodscanners ingezet. Er zijn diep in het puin holle ruimtes waargenomen, maar het is niet duidelijk of daar overlevenden zitten. ,,Er is geen nieuws. De teams werken hard en graven door”, vertelt de echtgenoot over de lopende zoekacties. ,,Deze Israëlische jongens zijn opgravingscommando’s. Ze doen wat ze kunnen.”

De burgemeester van Miami-Dade County, Levina Cana, heeft ook alle vertrouwen in de kundigheid van de zoekteams, maar vreest dat het dodental de komende dagen rap zal oplopen. Ook vrienden van de vermiste vrouw houden steeds meer rekening met een slechte afloop. ,,Het is alsof je nu aan een klif bungelt”, zegt Laraine Memola, een goede vriendin van Stratton, tegen Amerikaanse media.

,,Cassondra is de personificatie van het leven zelf. Ze leeft het leven met volle teugen. Wanneer ik me ergens verdrietig over voel, beurt ze mij op met positieve motivatie en inspiratie. Haar levensvreugde is beter en sterker dan het leven zelf.”

Tekst gaat verder onder deze tweet.

Kaarsjes

Stratton is volgens NBC News een ‘prominente Democratische politiek adviseur’ en woont met haar echtgenoot in Colorado. Vanwege de coronacrisis verbleef ze tijdelijk met hem in quarantaine in het appartement in Surfside. ,,Ze was de leukste, meest levendige persoon die je je maar kunt voorstellen”, vertelt haar echtgenoot tegen The Miami Herald. ,,Ze was vol leven, we waren altijd iets aan het doen. Er waren voor ons zoveel interessante plekken om naar toe te gaan in Miami. We hebben het allemaal in ons opgenomen.”

Op een hek vlakbij de plaats van de ramp hangen intussen foto’s van mensen die nog altijd vermist zijn. Er branden ook kaarsjes. Mensen die voorbijlopen staan vaak even stil te kijken.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk waardoor het pand instortte. Wel is bekend dat bouwkundigen in 2008 al een rapport opstelden waarin ze melding maakten van structurele tekortkomingen. En in november 2018 kregen de bewoners van de rampflat bij Miami nog te horen dat hun gebouw veilig was. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media ruim een maand nadat een ingenieur waarschuwde dat sprake was van ‘grote structurele schade’ aan de woontoren.

De vereniging van eigenaren waarschuwde onlangs nog, in april, dat de zichtbare schade in de parkeergarage erger was geworden en maakte ook melding van schade aan het dak, aldus Amerikaanse media. Voor de reparaties zou 15 miljoen dollar nodig zijn geweest.

Biden

President Joe Biden en zijn vrouw Jill gaan donderdag naar Florida voor een bezoek aan het deels ingestorte appartementencomplex. Biden zegde kort na de ramp al federale hulp toe. Hij wil er ‘zo snel mogelijk’ heen, zei hij dinsdag. ,,Het is een onvoorstelbaar moeilijke tijd voor de families die deze tragedie te verduren hebben”, zei de president eerder.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP