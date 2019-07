Echte liefde! Na 71 jaar huwelijk sterft echtpaar op dezelfde dag

Herbert Delaigle overleed in de nacht van donderdag op vrijdag op 94-jarige leeftijd. Precies twaalf uur later blies zijn zes jaar jongere echtgenote Frances haar laatste adem uit. De familie spreekt van ‘een bijzonder liefdesverhaal’, meldt WRDW, de lokale televisiezender van Georgia.



Het verhaal van de DeLaigles begon ruim zeventig jaar geleden. ,,Frances werkte in een klein café dat we hadden in Waynesboro (een stad in Virginia, red.), genaamd White Way Cafe”, zei Herbert vorig jaar tegen de zender. ,,Ik bleef haar zien tijdens het uitgaan. Mijn ogen bleven op haar gericht. Op een gegeven moment kreeg ik eindelijk de moed om haar mee uit te vragen.”



Tijdens hun eerste date in de bioscoop vielen de twee als een blok voor elkaar. Ze bleven elkaar zien en werden uiteindelijk elkaars soulmates. Een jaar na hun eerste afspraakje ging Herbert op zijn knieën en vroeg hij Frances om zijn vrouw te worden.