‘Dwaze Grootmoeders’ vinden na 44 jaar geroofde baby terug in Argentinië

,,Alsof dit eind van het jaar al onze wensen wil vervullen”, schreven de Grootmoeders donderdag in een persbericht, verwijzend naar de recente wereldtitel van de Argentijnse voetballers. ,,Na bijna drie jaar vieren we opnieuw de ontdekking van een kleinzoon.”

Tijdens een persconferentie later op de avond, meldde voorzitter Estela de Carlotto dat het gaat om een 44-jarige man. Het betreft de zoon van Lucía Nadín en Aldo Hugo Quevedo. De twee waren destijds lid van de linkse guerilla-organisatie ‘PRT-ERP’.

Ze werden in september en oktober van 1977 opgepakt door het militaire regime. Nadín was op dat moment twee à drie maanden zwanger. De Carlotto vermoedt dat het kind werd geboren in de ESMA, een voormalig clandestien concentratiekamp in het noorden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De plek is tegenwoordig een gedenkplaats en museum van waaruit de Grootmoeders werken.

Tijdens de persconferentie in de ESMA, liet De Carlotto een foto van de biologische ouders Nadín en Quevedo zien. De 44-jarige man, wiens naam niet werd genoemd, was zelf niet aanwezig. Hij blijft voorlopig liever uit de media. Carlotto gaf aan dat de man ,,tijd nodig heeft” voor hij zijn overgebleven biologische familie zal ontmoeten.

Geroofde kinderen Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië eigende het regime zich naar schatting 300 tot 500 baby’s toe. Zwangere vrouwen met (vermeende) ‘verkeerde’ politieke sympathieën werden in het geheim ontvoerd, opgesloten en gemarteld tot ze hun kind baarden. Daarna werden ze vermoord. De baby’s werden doorgaans weggegeven aan stellen met een kinderwens die ideologisch dicht bij het regime stonden. Het idee daarachter was dat de kinderen in een politiek ‘goedgezind’ gezin zouden opgroeien. Omdat de biologische ouders werden vermoord en de adoptiepapieren vervalst, is het ingewikkeld om de geroofde kinderen op te sporen. Toch werden sinds de terugkeer naar de democratie al 130 zaken opgelost. Dat betekent dat de oorspronkelijke identiteit van het kind is hersteld. Vaak leidde dit tot ontroerende reünies, soms na het overlijden van de ouders of het kind.

Dergelijke ontdekkingen waren de afgelopen jaren echter schaars geworden, deels door de coronapandemie: de strenge sanitaire maatregelen bemoeilijkten het onderzoek. Inmiddels reist de organisatie van de Grootmoeders weer door het hele land. Wie twijfel heeft over zijn of haar identiteit, kan aankloppen bij de organisatie van De Carlotto. Die probeert - gratis en begeleid door professionals - daar uitsluitsel over te geven.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van de Nationale Genetische Databank. Die werd in 1987 door de Argentijnse overheid opgezet. Familieleden van mensen die verdwenen tijdens de dictatuur, kunnen daar hun DNA achterlaten. Dankzij wetenschappelijk pionierswerk werd het mogelijk om familiebanden vast te stellen tussen grootouders en kleinkinderen, zelfs als het DNA van de ouders niet beschikbaar was. Via een speciale wet kunnen kinderen naar de rechter stappen om hun (vermeende) adoptieouders te dwingen DNA af te staan voor een onderzoek, als ze twijfels hebben over hun identiteit.

Campagnespot met Lionel Messi

Om meer aandacht aan hun zoektocht te geven, werkten de Grootmoeders al samen met talloze beroemdheden, waaronder het nationale voetbalelftal. In 2014 deden stervoetballers Lionel Messi, Javier Mascherano en Ezequiel Lavezzi mee aan de campagne van de organisatie van De Carlotto.

Volgens de Carlotto werden de afgelopen jaren 2.000 DNA-testen afgenomen bij mensen die zich vrijwillig bij haar organisatie hadden gemeld. In 200 gevallen ging het om analyses die vanwege rechtszaken werden uitgevoerd. Dat laatste was ook bij kleinzoon 131 het geval.

De Carlotto noemde de zoektocht van de Grootmoeders ,,constant, geruisloos en liefdevol werk”. Ze betreurt echter dat de identiteit van zoveel geroofde kinderen nog niet is hersteld. ,,Onze kleinzonen en kleindochters zijn ongeveer 45 jaar oud. Wij Grootmoeders wachten met liefde op ze. We roepen de samenleving op om zich bij ons aan te sluiten, dat men zich realiseert dat elk gegeven van belang kan zijn. Houd geen informatie achter, verbreek het zwijgen, zodat onze kleinzonen en -dochters bij ons kunnen zijn.

De Carlotto beleefde in augustus 2014 een persoonlijk hoogtepunt toen ze werd herenigd met haar kleinzoon Ignacio. Die had zich, vanwege twijfels over zijn identiteit, in februari van dat jaar bij de organisatie gemeld. Dankzij een DNA-test en de eerdergenoemde databank kon worden vastgesteld dat het inderdaad om de kleinzoon van De Carlotto ging.

Volgens schattingen van mensenrechten-ngo’s zijn tijdens de Argentijnse dictatuur zo’n 30.000 mensen omgebracht of verdwenen door het militaire regime en diens handlangers.