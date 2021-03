Dwarse rappers vegen vloer aan met Cubaanse dictatuur

President Tanzania die corona maar overdreven vindt, 'krijgt hartstil­stand door virus’

9:33 In Tanzania is grote bezorgdheid ontstaan omdat president John Magufuli al elf dagen niet meer in het openbaar is gezien. De 61-jarige president is volgens oppositiebronnen met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij besmet raakte met het coronavirus. Sommige Afrikaanse media beweren dat zijn situatie kritiek is. Magufuli is een fervent coronacriticus: hij ontkent het bestaan van het virus niet, maar hij vindt alle ophef rond het aantal besmettingen en opnames maar overdreven.