Duizenden vrouwen in VS vechten voor recht op abortus: ‘We worden tweederangsburgers’

Als Angela Fremont (71) aan die dag in 1969 denkt, knijpt ze nog steeds even van afschuw haar ogen dicht. De illegale abortus met een stuk slang in een vies schuurtje in Alabama kostte haar destijds als 18-jarige bijna het leven. ‘Nooit meer’, heeft ze nu op een groot stuk zwart karton geverfd. Ze marcheert ermee over de Brooklyn Bridge als vrouwen en mannen op zaterdag in de hele Verenigde Staten de straat op gaan om hun boosheid te uiten over een verworven recht dat hen weer afgenomen dreigt te worden.