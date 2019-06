Duizenden passagiers cruiseschip zoeken urenlang naar overboord geslagen tiener

Een heftige dag op het cruiseschip van de Amerikaanse rederij Norwegian Cruise Line . Een naar verluidt Amerikaanse tiener in 'roze pyjama' zou 's nachts overboord zijn geslagen in de Middellandse zee. De cruise is in Spanje een dag stilgelegd en passagiers werden door de kapitein opgedragen de hele dag uit te kijken naar het meisje. Tot nu toe is de zoektocht zonder resultaat.

Gisterochtend werden de passagiers van het cruiseschip de Norwegian Epic gevraagd door de kapitein om op de dekken uit te kijken naar een overboord geslagen passagier. Bemanningsleden zouden tegen passagiers hebben verteld dat het gaat om een Amerikaanse tiener in een roze pyjama. Het meisje zou met haar ouders op vakantie zijn. Een Amerikaanse journaliste die aan boord is van het schip vertelt tegen The Weather Channel dat het schip gisterochtend zou aanmeren in Palma op het Spaanse eiland Mallorca. ,,Om half negen in de ochtend vertelde de kapitein over de speakers dat het schip zou omkeren om te zoeken naar een vermiste passagier’’, zo vertelt journaliste Rebekah Sanderlin. Volgens haar vertelde de kapitein dat ze bewijs hadden dat iemand overboord was geraakt. Na twee uur varen was het schip terug op de plek waar de tiener vermist raakte.

Tekst loopt verder onder Twitterbericht

Duizenden passagiers zoeken

Volgens Sanderlin riep de kapitein alle passagiers op om naar de relingen van de dekken te gaan en daar naar de vermiste tiener te zoeken in het water. De passagiers kregen slechts een kleine hint. De vrouwelijke passagier was voor het laatst gezien toen ze een roze pyjama droeg. De vakantiegangers kregen verder geen details zoals een leeftijd te horen, maar volgens Sanderlin vertelden crewleden aan passagiers dat het gaat om een Amerikaanse tiener. ,,Met duizenden passagiers stonden we urenlang aan de reling gekluisterd. We moesten daar blijven staan. Niemand bewoog’’, vertelt de Amerikaanse journaliste. Volgens Sanderlin vlogen er ook vliegtuigen over om mee te helpen zoeken.

De bron van The Weather Channel vertelt dat de ouders van het meisje om 1 uur vrijdagnacht gingen slapen terwijl de tiener nog op het balkon van hun hut zat. Toen de ouders gisterochtend wakker werden konden ze hun dochter nergens vinden, waarna ze de bemanning van het schip waarschuwden. ,,De bemanning bevestigde met camerabeelden dat het meisje voor het laatst gezien is toen ze de kamer binnenging.’’ Gisteren aan het einde van de middag vertelde Sanderlin aan de weersite dat ze nog steeds op de zelfde plek stond om te zoeken naar het meisje.

Smakeloos

Op Twitter zijn berichten te lezen van ongeruste passagiers. Zo schrijft Sammie dat ze het smakeloos vindt dat de passagiers na negen uur lang zoeken en rondjes varen geen update meer krijgen, maar wel een reclame via het omroepsysteem horen over een aanbieding in een boetiek aan boord. De rederij van het cruiseschip kwam met een officiële verklaring via Twitter. Het bedrijf bevestigt dat er een bericht is binnengekomen dat een passagier overboord is gevallen van hun schip toen het onderweg was naar Spanje. Volgens Cruise Norwegian is de zoektocht nog steeds gaande en zijn hun gedachten en gebeden bij de familie van het vermiste meisje.