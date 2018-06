Duizenden mensen herdenken slachtoffers schietpartij Luik

Deelnemers wilden solidariteit betuigen met de nabestaanden en bezorgdheid uitspreken over het geweld in de samenleving. ,,Ik ben politieagent geweest en ik heb nooit een kogelvrij vest gedragen", zei een deelnemer tegen het Belgische VRT Nieuws. ,,Nu moeten agenten elke dag een kogelvrij vest dragen. Dat is wel een teken dat er iets misloopt in de maatschappij."



Ook vrienden en kennissen van de doodgeschoten student Cyril Vangriecken waren aanwezig. ,,Cyril wilde onderwijzer worden om zijn opvoeding en zijn waarden door te geven", zei de moeder van een vriend van het slachtoffer. ,,We vergeten je nooit, jij, de perfecte zoon, broer, vriend. We zullen ervoor vechten dat dit nooit meer gebeurt.''