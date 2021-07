Duizenden Georgiërs op de been na dood journalist bij anti-LHBTI-actie

Als burger de ruimte in: morgen gaat het echt gebeuren

10 juli Uiteindelijk heeft Richard Branson gewonnen, al wil hij dat zelf zo niet noemen. Hij gaat zondag als eerste van de drie ‘space miljardairs’ met een eigen raket de ruimte in. Is dit een hobby van mannen met veel te veel geld of speelt er ook nog iets anders mee?