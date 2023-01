Duizenden gelovigen verzamelen zich voor uitvaart voormalig paus Benedictus

Al in het holst van de nacht verzamelden mensen zich bij het Vaticaan voor de begrafenis van voormalig paus Benedictus. Hij wordt vandaag tijdens een sobere dienst begraven in de Sint-Pieterbasiliek.

Benedictus, een held voor vele rooms-katholieke conservatieven, stierf afgelopen zaterdag op 95-jarige leeftijd. Hij was de eerste paus in zeshonderd jaar tijd die aftrad, bijna tien jaar geleden. De requiemmis wordt geleid door zijn opvolger paus Franciscus. Een unicum, want tot nu toe was er nooit een andere paus bij het overlijden van de vorige. Volgens het Vaticaan wordt de mis een ‘eenvoudige maar plechtige aangelegenheid’. Benedictus krijgt geen volledig pauselijk begrafenisritueel, want hij was geen paus meer.

Al duizenden aanhangers arriveerden vanaf een uur of vier vanochtend, uren voordat de uitvaartplechtigheid begint. Onder hen zijn Duitsers in traditionele Beierse outfits en vlaggen: Benedictus werd geboren in Duitsland als Joseph Aloisius Ratzinger. Nog voor zonsopgang gingen de volgelingen door de veiligheidscontroles: meer dan duizend beveiligingsmedewerkers zijn ingezet om het afscheid in goede banen te leiden. Om Vaticaanstad te beschermen, is vandaag het luchtruim erboven afgesloten.

Lees verder onder de foto...

Volledig scherm Gelovigen arriveren bij het Vaticaan voorafgaand aan de begrafenis. © AP

Omdat Benedictus geen staatshoofd meer was toen hij stierf, sturen slechts twee landen, Italië en Duitsland, officiële delegaties naar de begrafenis. Andere leiders, waaronder de koning en koningin van België en de koningin van Spanje, en ongeveer dertien staatshoofden, zullen op persoonlijke titel aanwezig zijn. Namens Nederland is kardinaal Eijk aanwezig. Het staat in schril contrast met de laatste pauselijke begrafenis in 2005, toen tientallen koningen, presidenten en premiers, en ook meer dan een miljoen mensen buiten het Vaticaan, hun respect kwamen betuigen aan de charismatische voorganger van Benedictus, Johannes Paulus II.

Verslag van het leven

Het lichaam van Benedictus is, nadat hij enkele dagen lag opgebaard, gisteren in een eenvoudige cipressenhouten kist gelegd, klaar voor de begrafenis. Daarbij ligt een verslag over het pausdom van Benedictus, samen met andere items, inclusief Vaticaanse munten die tijdens zijn bewind werden geslagen. In het drie pagina’s tellende verslag van zijn leven en pausdom, geschreven in het Latijn, staat dat hij ‘met kracht heeft gevochten’ tegen seksueel misbruik door geestelijken in de kerk, schrijft persbureau Reuters.



Het lichaam van Benedictus zal daarna worden bijgezet in de crypte van het Vaticaan op dezelfde plaats waar paus Johannes Paulus II vóór zijn zaligverklaring begraven lag. Daarna is hij bijgezet in het altaar van de Sint Sebastianuskapel.

KRO-NCRV zendt de televisieregistratie van de uitvaart uit op NPO 2. Hoewel de paus emeritus groot Mozart-fan was, klinkt er geen bekend requiem, maar ingetogen en sobere liturgische muziek, weet NPO Radio 4. Onder meer te horen zullen zijn: Gregoriaans introïtus: Antiphona ad introitum, Kyrie, Vaste gezangen (zie Libretto) en het Rite van de Heilige Communie.