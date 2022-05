Duizenden geëvacueerd door enorme natuurbrand New Mexico

De brand woedt in natuurgebied Calf Canyon, ongeveer 50 kilometer ten oosten van de staatshoofdstad Santa Fe. Het vuur heeft honderden eigendommen verwoest en duizenden mensen moesten vluchten. Sinds zaterdag wordt het stadje Las Vegas, met 14.000 inwoners bedreigd door het vuur. Een kleine duizend brandweerlieden bestrijden de vlammen. Er is nog niets bekend over slachtoffers.

De vuurzee is de afgelopen 24 uur met de helft gegroeid door een vuurtornado die veel brandende deeltjes verspreidde en daarmee nieuwe branden ontstak. Inwoners van het bedreigde stadje zagen een regen van stukken verkoold hout dat de stad bedekte. De bewoners is opgeroepen zich voor te bereiden op evacuatie.

Deskundigen voorzien voorzien voor het westen van de VS een grimmig brandjaar. Uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van Landbouw blijkt dat 80 procent van het gebied ernstig is verdroogd. Als de temperatuur wereldwijd met twee graden Celsius stijgt, verwachten wetenschappers dat de bosbranden in het westen van de VS halverwege deze eeuw twee keer zo groot zullen zijn als nu.