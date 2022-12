Duizenden Franse skipistes gesloten: te weinig sneeuw door hoge temperatuur

In Frankrijk is momenteel de helft van alle skipistes gesloten. Het gaat om vele duizenden pistes verspreid over het land. De vrees is dat toeristen massaal hun reserveringen gaan afzeggen.

,,De temperaturen zijn relatief hoog en daardoor ligt er geen of te weinig sneeuw’’, zegt Laurent Reynaud van Domaines Skiables, de branchevereniging van Franse skibedrijven.

In de zuidelijke Alpen en op grote hoogte is de situatie nog redelijk tot goed. Maar op veel andere plekken is er geen sneeuwvlok te zien. In de Vosges, in noordoost-Frankrijk, en in de Jura, bij de grens met Zwitserland, is zelfs minder dan één op de vier pistes open.

,,Half december was het nog echt koud en lag er genoeg sneeuw. Dus het begin van het winterseizoen was goed’’, zegt Reynaud. ,,Maar eind vorige week zijn de temperaturen veranderd. Het werd warmer en er viel veel regen.’’

De verwachting is dat die situatie nog wel enkele dagen voortduurt. Afhankelijk van de weersontwikkelingen en sneeuwval daarna, zal per skioord worden besloten óf en wanneer toeristen weer welkom zijn.

Kunstsneeuw

Het is niet voor het eerst dat de Franse bergen met sneeuwtekorten kampen. Door de opwarming van de aarde hebben met name de lager gelegen gebieden steeds vaker te maken met groene pistes. Kunstsneeuw is steeds minder een remedie: het kost veel water en energie en dat is voor velen ongewenst, gezien de klimaatontwikkelingen.

,,Sinds 2015 wordt bij ons bijna elk jaar een nieuw warmterecord gebroken’’, schreef het meteorologisch instituut voor de Franse Alpen afgelopen weekend op de eigen Facebook-pagina. Het zette de cijfers op een rij voor de skigebieden tot 1200 à 1400 meter hoogte. ,,Van de laatste 10 winters waren er slechts twee met een mooie laag sneeuw. Eén winter was er voldoende sneeuw, in de zeven andere winters was er geen of heel weinig sneeuw.’’