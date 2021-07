Duizenden Cubanen de straat op: ‘We hebben geen eten, we hebben niks’

Franse expat in hongersta­king bij Olympisch Stadion in Tokio voor ‘door ex ontvoerde kinderen’

10 juli Een in Japan wonende Fransman is in hongerstaking gegaan omdat hij zijn kinderen al drie jaar niet mag zien. Zijn nu 6-jarige zoontje en twee jaar jongere dochtertje zijn volgens hem ontvoerd door hun Japanse moeder. De expat koos een treinstation vlakbij het nieuwe Olympisch stadion in Tokio als decor voor zijn opmerkelijke protestactie.