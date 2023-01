Duizenden banen op de tocht door olieboycot, die inwoners Duitse Schwedt in onzekerheid achterlaat

Qatargate Spil in corruptie­zaak Europees Parlement werkt mee met justitie in ruil voor strafver­min­de­ring

Pier Antonio Panzeri, het Italiaanse oud-lid van het Europees Parlement dat is verwikkeld in corruptiezaak Qatargate, heeft een overeenkomst gesloten met justitie in België. Hij werkt mee met de onderzoekers in ruil voor strafvermindering, zo maakte het federaal parket vandaag bekend.

17 januari