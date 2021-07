Duitsland ziet Nederland weer als ‘hoog risico': vanaf dinsdag strengere regels voor reizigers

Nederland geldt met ingang van dinsdag 27 juli weer als hoogrisicogebied voor Duitsland. Dit betekent onder andere dat reizigers uit ons land tien dagen in quarantaine moeten na aankomst op hun bestemming in de Bondsrepubliek. De quarantaineplicht geldt niet voor wie volledig is gevaccineerd of genezen van een besmetting met het coronavirus, meldt het Duitse RIVM.

Alle reizigers die de laatste tien dagen verbleven in een hoogrisicogebied, moeten zich voor binnenkomst in Duitsland registreren op het toegangsportaal van de Bondsrepubliek. Deze registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgeno(o)t(e) of levenspartner die niet tot hetzelfde huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij.

Wie volledig is gevaccineerd (laatste prik meer dan twee weken geleden) of genezen van een coronabesmetting, moet op dit portaal ook het bewijs van die vaccinatie of genezing uploaden. Dat bewijs moeten deze reizigers ook bij de grens kunnen laten zien. De Duitse politie voert steekproefsgewijs controles uit.

Wie nog niet (volledig) is ingeënt, moet bij de grens al een negatief testresultaat kunnen laten zien. Dat bewijs mag bij Antigeen- of sneltesten maximaal 24 uur oud zijn, bij PCR-testen maximaal 72 uur. Deze testplicht geldt voor iedereen vanaf zes jaar. Wie tot deze categorie reizigers behoort, moet tien dagen in quarantaine in Duitsland. Die periode kan na vijf dagen al eindigen met een negatief testresultaat (afname van sneltesten kan gratis bij testcentra). De quarantaineplicht geldt niet voor mensen op doorreis die niet overnachten in Duitsland.

Hoe komen we in Duitsland?

Met het begin van de zomervakantie in de regio Zuid trekken dit weekend weer veel Nederlanders naar of door Duitsland op weg naar hun vakantiebestemming. De Duitse ANWB waarschuwt voor files als gevolg van vakantiedrukte én de gevolgen van de overstromingen.



Vooral in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en de buurstaat Rijnland-Palts zijn gedeelten van een aantal rijks- en snelwegen afgesloten wegens wateroverlast, opruim- en reparatiewerkzaamheden. Het gaat onder andere om de snelweg A61 (Venlo-Hockenheim), ten zuidwesten van Keulen tussen de knooppunten Kerpen en Meckenheim. Verkeer wordt lokaal omgeleid via de A565. Een ander alternatief is de A3 bij Keulen. Eveneens gestremd is de A1 - een belangrijke Noord-Zuidverbinding - ter hoogte van Leverkusen tussen de knooppunten Keulen-West en Erfttal. Op het traject Keulen - Euskirchen is de snelweg is in beide richtingen afgesloten tussen Hürth en Kreuz Bliesheim. De wegafsluitingen kunnen maanden duren volgens de ADAC. Volledig scherm © AFP

Boven de 200

Aanleiding voor het classificeren van Nederland als hoogrisicogebied is de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Gekeken naar het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in een week waren dat er donderdag 388,5. Dat is fors meer dan de kritische grens van 200. Alles daarboven levert het stempel ‘hoogrisicogebied’ op. Een land of regio krijgt dat stempel niet meteen, het is dus geen momentopname, maar pas als sprake is van een ‘stabiele’ ontwikkeling. De beslissing wordt genomen door de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken en dat van Volksgezondheid.

Ter vergelijking: het besmettingscijfer in Duitsland was vrijdag 13,2. Gekeken naar de deelstaten afzonderlijk had Berlijn het hoogste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week (21,8), de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen respectievelijk 16,2 en 14,9 en Mecklenburg-Voor-Pommeren het laagste met 3,0.

Duitsland classificeerde Nederland dit voorjaar ook al als hoogrisicogebied. De strengere inreisregels eindigden op 30 mei. Daarna werd ons land weer een risicogebied (besmettingscijfer per 100.000 inwoners in een week boven de 50), waarna alle niet-noodzakelijke reizen werden ontraden. Voor wie toch reisde en daarna Duitsland in wilde, gold een verplichte registratie, een negatief testresultaat of een bewijs van volledige vaccinatie (twee weken na tweede prik) of genezing van coronabesmetting. Op 27 juni zetten de Duitsers Nederland weer op ‘groen’. Sinds zondag 18 juli gold ons land weer als risicogebied, waarmee de quarantaineplicht verviel.

Spanje

Naast Nederland geldt ook Spanje vanaf dinsdag als gebied met een hoog besmettingsrisico. Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week bedroeg donderdag 381,2 en op de Balearen met onder andere Mallorca 365. Tot dusver waren binnen Europa alleen Groot-Brittannië, Portugal en Cyprus hoogrisicogebieden, blijkt uit de lijst op de site van het Robert Koch Institut. Laatstgenoemd land heeft met een besmettingscijfer van iets minder dan 800 de hoogste incidentie in Europa.

