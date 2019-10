Duitsland woest: ‘Ontsnapte circuszebra Pumba onterecht doodgeschoten’

In de Duitse plaats Liepen is vandaag door de politie een ontsnapte circuszebra doodgeschoten omdat het dier een ongeluk had veroorzaakt op een snelweg. De 5-jarige Pumba had, aldus de directeur van Circus Barlay, makkelijk met narcosepijltjes kunnen worden verdoofd. Zij dient een klacht in tegen de schutter die de getalenteerde hengst van het leven beroofde. ,,Wat een drama! Dit was absoluut niet nodig geweest.”

Nadat het circus in de plaats Tessin in het noorden van Duitsland was gearriveerd, ontsnapte twee zebra's aan de aandacht van hun verzorgers. De dieren braken vandaag door een omheining en gingen vervolgens aan de wandel. Eén van de dieren kon al snel worden gelokt met voedsel, maar Pumba rende in volle galop zijn vrijheid tegemoet.

Pumba belandde uiteindelijk in de loop van de morgen op een rijksweg waar twee auto's op elkaar botsten omdat de bestuurders de op hol geslagen zebra probeerden te ontwijken. Het dier rende vervolgens keihard verder en beschadigde tijdens een sprong de motorkap van een personenauto en vervolgens een patrouillewagen van de politie. Hoewel niemand gewond raakte, besloot de politie het dier te doden. Volgens de politie was verdoven geen optie omdat Pumba dan, in verzwakkende staat, nog meer ongelukken had kunnen veroorzaken.

Kort na de dood van Pumba arriveerden vijf medewerkers van Circus Barlay bij het stoffelijk overschot. Terwijl de tranen over zijn wangen stroomden, vertelde één daarvan dat de dood van de zebra niet nodig was geweest. ,,Dit had anders gekund. We kunnen niet geloven dat Pumba er niet meer is.” Een ooggetuige vertelde aan Duitse media dat Pumba ‘maar vijf meter verwijderd was van een terrein waar het dier makkelijk in veiligheid had kunnen worden gebracht’.

Vermoeid

,,Er was geen gevaar”, aldus ooggetuige Petra Melchin. ,,Pumba was vermoeid en liep met zijn kop naar beneden rond te sjokken. Als de politie voorzichtig en onopvallend een hek naar het weiland had geopend, was de zebra er honderd procent zeker naar binnen gelopen. Er was geen enkele reden om dit mooie beest de doden. Pumba is gewoon vermoord met twee kogels die van dichtbij zijn afgevuurd. Schandalig.”

De dood van de zebra leidde tot grote opwinding in Liepen dat slechts 60 inwoners telt. Naast verdriet was daar, en ook in de rest van Duitsland, sprake van woede. Tot ver in de middag vonden bij het lijk van Pumba pittige discussies plaats. De politie blijft volhouden dat er geen andere mogelijkheid was dan het dier te doden. Belachelijk, vinden de plaatselijke bevolking en het circuspersoneel. ,,Pumba was tam en deed geen vlieg kwaad. Het dier raakte alleen een beetje in paniek op die snelweg. Als de zebra was gekalmeerd, was een genadeschot niet nodig geweest.”

Circusbaas Adriane Ortmann laat de voor vrijdag geplande voorstelling doorgaan. ,,Dat is het soms bikkelharde circusleven. Het gaat onder alle omstandigheden, hoe triest ook, altijd door. Bij onze shows mag worden gelachen en, vrijdag, ook worden gehuild om zinloos geweld tegen dieren.” De internationale dierenrechtenorganisatie PETA heeft inmiddels met een statement gereageerd op de dood van de gedresseerde zebra. ,,Dit is het zoveelste bewijs dat wilde dieren niet veilig kunnen leven in circussen.”